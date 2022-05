Tras polémica de Derbez con Azcárraga, colectivo "Sélvame Tren" lanza nuevo video

Luego de que Emilio Azcárraga desmintiera el supuesto veto de Eugenio Derbez en Televisa por opinar sobre el Tren Maya, el día de ayer se lanzó una nueva grabación de un grupo de actores, actrices y activistas quienes sostuvieron que seguirán su movimiento "Sélvame Tren" hasta que se respete la selva y se evite la construcción del tramo 5 del megaproyecto.

"Aquí seguimos hasta que se respete la selva y el acuífero maya. Un movimiento legítimo sobre las afectaciones del medio ambiente y de la calidad de vida de [email protected]", se lee en el texto que acompaña el video.

A lo largo de la grabación, donde más activistas se unieron, nuevamente hablaron de su preocupación por cómo están afectando a la selva las obras del Tren Maya.



“El Tren Maya en Yucatán está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. La fauna silvestre se verá gravemente afectada, están talando miles de árboles y podrían ser millones, contaminando los ríos subterráneos, los cenotes. El sistema de ríos subterráneos más grande del mundo se tardó en más de dos millones de años, no podemos destruirlos en una sola generación”, inicia el mensaje de dos minutos.

Pese a que en el inicio del video se repite lo que ya habían dicho en grabaciones pasadas, pero con diferentes famosos, después del primer minuto cambia el discurso.

"No necesitamos el tramo 5 del Tren Maya y sí necesitamos la selva, nuestros ríos, y los cenotes, pedimos que paren todo, y hacemos un llamado, un SOS, queremos que se cumpla la ley, la Riviera Maya nos lo está pidiendo a gritos".

" El Tribunal ordenó frenar las obras del tramo 1, 2 y 3 por las violaciones a un ambiente sano, en el Tramo 5 ni siquiera se ha consultado a la gente y ahora están desviando el tren que va a pasar por encima de ojos de agua, necesitamos un tren que cumpla la ley”, sostuvieron.

¿Vetaron a Eugenio Derbez en Televisa por hablar del Tren Maya?

Luego de que el actor Eugenio Derbez declaró que está vetado en Televisa por sus opniones sobre el Tren Maya, el dueño de esa televisora, Emilio Azcárraga, le respondió.

Durante una entrevista radiofónica con Javier Poza, el comediante dijo que comenzó a darse cuenta de los hechos cuando por la entrega del Oscar, donde ganó la cinta "CODA" en la que participa, le cancelaron dos entrevistas media hora antes de hacerlas.

Y agregó: "Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el tren maya", luego de que se enfrascó en una polémica campaña en contra del tramo 5 de ese proyecto del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, el empresario rechazó que exista un veto en Televisa hacia Derbez por sus posturas sobre el Tren Maya. "Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo", dijo.





