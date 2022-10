Trabajan en Ley de Ciberseguridad para evitar hackeos y ataques cibernéticos como el de Sedena

El Senado de la República y la Cámara de Diputados trabajan en una Ley de Ciberseguridad que contempla la creación de la Agencia Nacional de Seguridad, que sería la encargada de instrumentar las medidas y la estrategia para evitar los hackeos y ataques cibernéticos como el que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al término de la tercera reunión con empresarios de la rama de la tecnología dentro de la Mesa Permanente para Analizar el Marco Jurídico en Materia de Ciberseguridad, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín y el diputado verde Javier López Casarín destacaron que lo que se pretende es construir un marco jurídico sólido que blinde al gobierno y a los particulares contra los hackeos.

En conferencia de prensa conjunta, López Casarín destacó que tan solo el año pasado, en México se recibieron 157 mil millones de intentos de ataques cibernéticos en teléfonos, computadoras y otro tipo de dispositivos electrónicos, es decir, 400 millones diarios.

En tanto, Ramírez Marín informó que los hackeos representan para la iniciativa privada un costo anual de más de 8 mil millones de dólares y se desconoce el monto que significa para el gobierno.

Iniciativas contra ciberataques congeladas

Reveló que existen 19 iniciativas en la congeladora sobre ciberseguridad, por lo que se tomarán en cuenta muchas de esas propuestas.

“Tiene que haber una entidad, y en este caso la propuesta es esta agencia, que se sume a los esfuerzos de otros países para que lo más institucional quede absolutamente protegido, pero no menos importante son mi teléfono o el de mi esposa o el de la señora que nos hace el favor de ayudar en la casa”, apuntó.

López Casarín aclaró que el proceso para contar con una ley robusta de ciberseguridad no derivó de los recientes ataques a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que inició hace casi un año.

En este sentido, Jorge Carlos Ramírez Marín recordó que este no fue el primer gran ataque cibernético que se registra en México, pues ocurrió en Pemex, hace casi cinco años, y en Bancomext, hace dos años, pero “después de estos ataques no hay explicaciones, no hay una autopsia del ataque que le pueda servir a otros para prevenir futuros ataques. Las alertas que debimos encender desde los primeros ataques aparentemente no lo hicimos, y seguramente es porque no hemos contado con un instrumento que, para empezar, obligue a la coordinación”, indicó.

Ciberataques con diferentes fines

Javier López Casarín remarcó que los ciberataques tienen diferentes fines: hay algunos que son meramente económicos, hay otros que tienen el objetivo malicioso únicamente de generar daño y otros pretenden desestabilizar geopolíticamente a un país, lo que dijo, no se puede descartar en el caso del hackeo a la Sedena.

“A fin de cuentas, la ley lo que busca es la generalidad respecto a la seguridad para todos los sectores. Que quede bien claro que esta no es una única ley que va a regular todas las operaciones del ciberespacio. Esta es la primera de otras que van a ir conformando nuestro marco jurídico sólido”, explicó el diputado federal.

Detalló que se pretende reformar algunos ordenamientos como la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de la Guardia Nacional, así como códigos penales y civiles.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

apr/rmlgv