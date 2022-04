Titular de la UIF afirma que fideicomisos del INE son ilícitos; "no es un fondo inmobiliario", dice

Este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) defendió la legalidad de sus fideicomisos, de los que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuestionó por medio de su cuenta de Twitter, ya que mencionó que el INE hizo escasa instalación de casillas para el ejercicio de revocación de mandato del pasado 10 de abril.

El órgano autónomo publicó en sus redes sociales un desplegado en el que da cuenta que sus fideicomisos no son ilegales, pues el objetivo del Fondo para Atender el Pasivo Laboral es la protección de los derechos de las y los trabajadores.

#BoletínINE | Los fideicomisos del @INEMexico no son ilegales. Sus recursos solo pueden destinarse a proteger derechos laborales y mejorar la infraestructura inmobiliaria. Quien diga que el INE pudo poner más casillas con ese dinero, miente.

El INE compartió su desplegado y lo acompañó de una refutación hacía Pablo Gómez, sin mencionarlo expresamente al escribir: "Quien diga que el INE pudo poner más casillas con ese dinero, miente".

El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, respondió y mencionó que la respuesta oficial del INE sobre sus fideicomisos es una de las tantas demostraciones de su carácter ilícito.



“El INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función”, aseveró el funcionario público.

Lo que me responde oficialmente el INE sobre sus dos fideicomisos es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos. El INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función.

— Pablo Gómez (@PabloGomez1968) April 15, 2022