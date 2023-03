“Tiene posibilidades y no hay que descartarlo”: AMLO destapa a Lázaro Cárdenas Batel para 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la salida de Lázaro Cárdenas Batel como jefe de asesores de Presidencia, no tiene que ver con aspiraciones electorales, pero aseguró que tiene posibilidades electorales para contender en las elecciones de 2024.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que Cárdenas Batel, como el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el senador Ricardo Monreal, es parte del relevo generacional cuando él termine su mandato en 2024.

AMLO destapa a Cárdenas Batel para 2024

“¿Su salida no tiene que ver con una aspiración política?”, se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

“No, pero eso tampoco hay que descartarlo porque, o sea él va a seguir haciendo política, es parte de los que van a sustituirnos, lo que yo hablo del relevo generacional.

Lee también Lázaro Cárdenas Batel se va a la CELAC tras dejar la Coordinación de Asesores de AMLO

“Por eso estoy contento, por eso, nada más entregó la banda y a Palenque y me voy a ir tranquilo al butaque a leer y a escribir y hablar con los árboles y con las guacamayas y con los pájaros y no volver a hablar de política ni estar queriendo dar consejos, no soy cacique ni líder moral, ya cumplí, bueno para entonces ya habré terminado mi ciclo y estoy contento porque hay relevo generacional. El movimiento va hacia delante y nadie es insustituible y no hay que caer en el necesariato, además no hay que tenerle mucho apego ni el poder ni el dinero y entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone el servicio de los demás".

“Entonces vamos hacia adelante y Lázaro tiene posibilidades, todos, Marcelo Ebrard tiene posibilidad, tiene posibilidad Claudia Sheinbaum y uno que tiene posibilidad uno aquí cerca (Adán Augusto López Hernández), también todos. Yo creo que hay muy buenos dirigentes".

“Sería lamentable y preocupante que se termine mi ciclo y que no hubiese sustitutos, pero hay muy buenos, mejores, van a salir mejores”, dijo en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería.

Lee también “Me ha ayudado mucho”: AMLO destaca trabajo de Adán Augusto López en Segob

Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

maot