Con una votación dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la reincorporación de Favio Castellanos como diputado federal de Morena, luego de que su solicitud fue negada el año pasado por la Cámara de Diputados, porque la vacante ya había sido ocupada.

Favio Castellanos ha sido identificado como seguidor de La Luz del Mundo, junto con los diputados de Morena, Emmanuel Reyes y Hamlet García.

El problema se originó al inicio de la LXV Legislatura, ya que el diputado Emmanuel Reyes Carmona fue postulado por representación proporcional y mayoría relativa, ganando en esta última. Por lo que en la diputación plurinominal asumió su suplente, Favio Castellanos.

Sin embargo, a menos de un mes de iniciar la legislatura, Castellanos pidió licencia por tiempo indefinido, por lo que la vacante quedó acéfala.

El INE determinó que Morena debía nombrar a una nueva fórmula con los siguientes en la lista de representación proporcional, por lo que asumió como titular el diputado Mauricio Cantú.

Flavio Castillo intentó solicitar su reincorporación a finales de 2022, pero su petición fue rechazada por la Mesa Directiva al señalar que ya había sido ocupado su lugar.

El ciudadano se inconformó ante la Sala Superior, al estimar que la interpretación que la Mesa Directiva hizo del mecanismo de vacancia vulneraba su derecho político-electoral a ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo.

La Sala Superior determinó revocar este oficio, al señalar que la ausencia de una diputación federal suplente derivada de la solicitud de licencia por tiempo indefinido no genera vacante alguna en el cargo.

Expuso que si bien la normativa reglamentaria de la Cámara de Diputaciones no establece un procedimiento de sustitución temporal en aquellos casos donde la diputación suplente solicite una licencia y no sea posible llamar al propietario, al haber ocupado una diversa diputación por el principio de mayoría relativa o viceversa, lo cierto es que ese hecho no puede resolverse analógicamente a través de una declaración de vacante de la curul.

