"Tengan cuidado, bloque conservador no tiene apoyo del pueblo"; advierte AMLO a quienes quieran salir de Morena

El presiente Andrés Manuel López Obrador advirtió a todos aquellos que quieran salir de Morena en búsqueda de una candidatura que tengan cuidado, porque en el bloque conservador no tiene el apoyo del pueblo.

“Les diría a los que podrían tomar ese camino que tengan cuidado, porque ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador? sí ahí hay anarquía política, no tienen programa, ni dirigentes, bueno no tienen lo mero principal, no tienen pueblo”, dijo.

En ese contexto, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador urgió al bloque conservador a definir el método de elección de su candidato a la presidencia de la República en 2024.

“Cómo le van a hacer, van a hacer encuesta, porque no informan, cómo van a elegir al candidato del bloque conservador, será con una encuesta o van a constituir un grupo de representantes de la oligarquía, un supremo poder conservador que es el que va a elegir”.

El titular del Ejecutivo señaló que es un tema que tienen que resolver y no será fácil porque hay más de 50 aspirando a sucederlo al frente de la Presidencia del México dentro de la oposición.

“Claro que pues no todos aunque dicen que quieren ser candidatos en realidad buscan eso, le tiran a ser candidatos a la Presidencia para que les puedan dar una plurinominal de diputado, porque hasta esas van a estar muy competidas, porque no se ve que vayan a tener muchos votos”, señaló.

