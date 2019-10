Tec de Monterrey supera a la UNAM como mejor universidad en Latinoamérica

La Clasificación Mundial de Universidades QS (QS World University Rankings, por sus siglas en inglés), para 2020 posicionó al Tecnológico de Monterrey como la tercer mejor institución de nivel superior en Latinoamérica, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consiguió el lugar número seis.



Discover the top universities in Latin America with the QS Latin America University Rankings 2019 #QSWUR https://t.co/jGS15reZ7X pic.twitter.com/rSaqBy040l

— QS Top Universities (@TopUnis) October 23, 2019