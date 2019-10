Suspenden 80% de asambleas de Morena por irregularidades

[email protected]

Con la petición de Morena a la Guardia Nacional para garantizar la celebración pacífica de sus congresos distritales por riesgos de violencia que llevaron a suspender más de 80% de asambleas en Morelos, Guerrero, Puebla y Tlaxcala, y fallas organizativas en la Ciudad de México, el partido avanzó en su proceso interno, con Bertha Luján a la cabeza.

Luján fue electa congresista nacional por 292 votos de su congreso en el 23 Distrito de la Ciudad de México, con lo que cubrió ese requisito de elegibilidad; en cambio, Mario Delgado, coordinador de los diputados federales, podría quedar fuera de la contienda.

Esto porque acudió a la asamblea del Distrito 13 —por el que fue electo diputado federal— que se suspendió por problemas organizativos, pero no se presentó al congreso al que tenía derecho en el Distrito 10 de Miguel Hidalgo, como está asentado en el registro, por lo que está en duda si cubrirá el requisito de ser congresista para acceder a la dirigencia.

Entrevistado en Iztacalco después de que se le informó la suspensión de ese congreso distrital, Delgado acusó que esa cancelación es “el mejor ejemplo de que urge el acuerdo” para ir vía encuesta , pues “si no pueden organizar una asamblea aquí en Iztacalco, ¿cómo será en 2021?

“No alcancé a entrar, me quedé haciendo fila, no tuve acceso. Dieron el anuncio de que cancelaba porque no habían condiciones”, pues ya no había computadoras que pudieran leer los QR, además de que el local quedó rebasado.

Se espera que esa y otras asambleas suspendidas en más de una decena de estados que han tenido proceso entre el 12 de octubre y ayer, se repongan antes del 10 de noviembre. La del Distrito 10, de Miguel Hidalgo, donde podría ser electo congresista, se realizó.

En tanto, con quórum de 842 morenistas y 292 votos —los más altos de la Ciudad— se eligió ayer a Luján Uranga como congresista en su distrito de Coyoacán.

La morenista estimó que no hay irregularidades generalizadas ni está en riesgo el proceso, pues más de 80% de los congreso en el país se han celebrado, aunque, dijo, habrá que hacer un balance en breve.

Empero, fue ella la que reveló que Morena pidió “un protocolo de seguridad tanto a la policía local en el caso de la Ciudad de México como a nivel nacional a la Guardia Nacional, de manera que si vemos grupos que se están organizando violentamente para cancelar nuestras asambleas, pues tener el apoyo”, dijo.

El proceso ya está judicializado, pues Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que defina la legalidad del proceso de Morena.

Cancelan por violencia. Ayer se realizaron congresos distritales en la cuarta circunscripción, que incluye a la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala; en todas se cancelaron algunas asambleas.

En la capital se cancelaron dos de 24. En Guerrero se cancelaron en ocho de nueve distritos entre acusaciones por irregularidades en el padrón, acarreo, compra de votos, entrega de despensas, intervención de “servidores de la nación” y confrontaciones entre los militantes. En Morelos se cancelaron cuatro de cinco por falta de seguridad por personas con rostros cubiertos que arremetieron contra el mobiliario.

En el caso de Guerrero, sólo se concretó el congreso en Chilapa, pero se cancelaron en los dos distritos de Acapulco: el de Chilpancingo y el de Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente; en Ayutla, en la Costa Chica; en Zihuatanejo, en la Costa Grande; en Tlapa, en la Montaña, y en Iguala, en la región Norte.

Mientras que en Morelos también se dijo que fueron personas externas las que “reventaron” todos los congresos distritales, salvo en el ayuntamiento de Yautepec.

En las sedes de Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec se presentaron grupos de unos 50 jóvenes con sudaderas con capuchas o gorras y arremetieron contra mesas de registro, papelería y computadoras.

En Tlaxcala se suspendieron dos asambleas distritales; en Zacatelco, por el conflicto de personas presuntamente de la Secretaría de Bienestar, quienes intentaron ingresar. En Apizaco, un cohetón o artefacto explotó debajo de un vehículo estacionado frente al Centro de Convenciones, donde se realizaría el evento, mismo que fue cancelado para evitar riesgos.

Según reportes extraoficiales, en Puebla se suspendieron seis congresos distritales: en el 12, por falta de quórum; en el uno, de Huauchinango; en el ocho, de Ciudad Serdán; en el cuatro, de Ajalpan —por presunta presencia de personas armadas—; en el tres, de Teziutlán, y en el 12, de la ciudad de Puebla, por casos de falta de quórum, acarreos y riesgos de violencia.