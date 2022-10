“Subsecretario, insostenible al frente de comisión”

Senadores de oposición advirtieron que los errores y el uso político de las investigaciones están a punto de tirar el caso Ayotzinapa, por lo que es insostenible Alejandro Encinas al frente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia.

“El caso emblemático de esta administración cada vez se acerca más al fracaso y las declaraciones al New York Times lo que ponen en evidencia es una investigación subordinada a intereses y tiempos políticos, y en lugar de contribuir a la verdad, a la justicia y la no repetición se aproxima cada vez más al colapso de éste que es un caso paradigmático”, subrayó Emilio Álvarez Icaza, coordinador del grupo plural.

El senador de MC Juan Zepeda subrayó que el propio Encinas reconoció que por presiones y exigencias del Presidente tuvo que salir con una nueva versión del caso Ayotzinapa.

“Lo que Alejandro Encinas le está declarando al New York Times lo implica directamente, se autoincrimina y es muy reveladora la entrevista porque está destruyendo nuevamente las esperanzas de que haya justicia en este caso y destruye esta investigación, que llevó a cabo él”.

El panista Damián Zepeda afirmó que “la información dada a conocer amerita una rendición de cuentas abierta y transparente, por lo que sería conveniente una comparecencia pública ante el Senado para que bajo protesta de decir verdad expliquen qué sucedió y aclaren la calidad de las pruebas”.

Cuestionado sobre si debe o no renunciar Encinas a dicha comisión, apuntó: “No soy ni defensor ni atacante de oficio de nadie. Sí me dio gusto a mí que el Estado retomara el tema Ayotzinapa y sí creo que a los mexicanos nos deben una explicación clara de qué pasó y de la posible participación de elementos del Ejército en este terrible suceso”.

Por su parte, Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, lamentó que pasemos de la “verdad histórica” de Jesús Murillo a la “verdad desaparecida” jurídicamente.

“Murillo dejó una verdad histórica vergonzosa y ahora este gobierno está construyendo una verdad desaparecida, lastimosa, que ya no se se conduele de las víctimas, que ya no se sabe dónde están los cuerpos y que ya no se sabe quiénes son los responsables. La tarea de la 4T es desaparecer a los desaparecidos, porque son una cicatriz en su conciencia”, reprochó, tras exigir que se resuelva el caso y “se deje de ordeñar el dolor de las familias de Ayotzinapa”.

Clemente Castañeda, coordinador de MC, expuso que “lamentablemente, el caso Ayotzinapa ha sido contaminado por los conflictos del gabinete”, aseveró.