Luego de que se suspendieran, en el sexenio anterior, las subastas en línea de bienes que tienen origen en embargos y decomisos a la delincuencia, ya se reanudaron.

En la primera subasta que se realizó del 25 de julio al 6 de agosto pasados, se pusieron en oferta vehículos de alta gama, modestos y blindados, joyas, terrenos, locales comerciales, casas, residencias, y marcas que han sido retiradas a personas que han incumplido con la ley.

En total fueron 218 bienes inmuebles y 145 mil 429 bienes muebles; como vehículos, casas-habitación, locales comerciales, joyas, maquinaria, terrenos, además de algunos activos financieros los que se subastaron.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó durante la mañanera del 24 de julio que los recursos obtenidos de esta primera subasta serán destinados a centros de salud y hospitales de los municipios del país que más lo necesitan.

“Todos estos recursos que se obtienen de las subastas de estos bienes confiscados se destinan, en este caso lo vamos a destinar a temas de salud en los municipios que más lo necesitan en el país”, puntualizó la Mandataria

En agosto, la directora general del Indep, Mónica Fernández Balboa, informó que recaudaron 40 millones 951 mil 471 pesos durante la subasta electrónica.

Lo anterior, a través de la oferta de más de 145 mil bienes, de los cuales vendieron 73%, lo que se traduce en un total de 107 mil 066.

Para participar en la puja se deben pagar garantías, pero si al final no resulta ganador, se devuelve. Cualquier persona física o moral puede inscribirse en el registro único a través de la página del Indep.