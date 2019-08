Ssa: superado desabasto de fármaco de niños con cáncer

[email protected]

Tras asegurar que fue superado el desabasto del metotrexate para niños con cáncer en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que no hay riesgo de que los menores mueran y que incluso las dosis se pueden retrasar unos días.

“El metotrexate como tal tiene inclusive varios otros compuestos que hacen que se pueda sustituir, pero es una decisión médica. Yo lo he manejado mucho porque sé de ello. Y lo segundo es que si no se da una dosis puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médicamente”, dijo al término de una reunión del gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el funcionario señaló que el Federico Gómez recibió 400 frascos del fármaco por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no descartó que haya más manifestaciones por el desabasto de ciertos medicamentos.

“En esta ocasión es un medicamento más secundario. Respeto la decisión de los familiares, de los mismos pacientes por la angustia, la tensión, pero esto se resolvió rápidamente, en menos de 24 horas, y las manifestaciones que hubo [son] bienvenidas, pero afortunadamente no pasó a mayores”, aseveró.

A su vez, Mónica Villa, directora médica del HIMFG, informó en conferencia de prensa que los medicamentos que recibieron del Seguro Social cubrirán la demanda de semana y media, y advirtió que el desabasto de dicho fármaco no es exclusivo del Federico Gómez.

“El Instituto de Pediatría no tiene, el de Cancerología tampoco, es una situación a nivel nacional. Sobre el préstamo, esta aportación que hace el IMSS nos resuelve más de una semana de tratamientos”, comentó.

Explicó que Laboratorios Pisa es el único proveedor que produce el metotrexate, pero en la actualidad tiene problemas administrativos con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que no ha podido entregar el fármaco a Productos Hospitalarios, empresa que se encarga de preparar las dosis que el Federico Gómez administra a cada paciente.

“Pisa nos envió un oficio en donde informó que no ha podido entregar el producto por trámites administrativos, es el único dato que nos dio el laboratorio, que no se apegó a normas de la Cofepris y administrativamente había deficiencias”, dijo.

La directora médica mencionó que el Hospital Infantil tiene un contrato con la empresa Grupos Hospitalarios, que es una central de mezclas en donde se elaboran las dosis personalizadas para cada paciente. Señaló que desde 2013 modificaron su esquema de compras para evitar mermas, desperdicio de producto y robo.

“En la central se preparan las dosis requeridas; tener el fármaco en frasco crea mermas y traería más costos al instituto. Desde 2013 todos los días solicitamos medicamento. Si un niño necesita 30 mililitros es lo que se usa y no se desperdician 200. Esto ha generado un ahorro enorme y evitamos tener productos caducos y robos en los almacenes”, agregó.

Carlos Plascencia Pacheco, director de administración del HIMFG reveló que tan solo en 2013, cuando se usó este esquema, se obtuvo un ahorro superior a los 30 millones de pesos. “Instalamos la farmacia y se generó un ahorro de 36 millones de pesos”, aseguró.