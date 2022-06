“Soy gay y con mucho orgullo", responde Jenaro Villamil a críticas de Ricardo Salinas

Jenaro Villamil se volvió al volcar contra el empresario Ricardo Salinas Pliego en Twitter; en esta ocasión lo acusó de “fingir empatía, intimidar y usar información privada”, ello por una fotografía que el dueño de Banco Azteca publicó de Villamil en un bar junto a varios hombres.

El pleito se remonta al pasado 8 de junio, pero revivió en redes este sábado 25 de junio, en el marco de la Marcha del Orgullo LGBTQI+, pues Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), le respondió al magnate una crítica a sus preferencias sexuales al señalar “soy gay y con mucho #Orgullo2022”.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario público retuiteó la publicación de hace dos semanas de Ricardo Salinas y le respondió que es un orgullo ser gay y le recordó que “ser gay, lesbiana, trans o bisexual no es ninguna enfermedad y menos algo de qué avergonzarse”.



La foto no es falsa, señor @RicardoBSalinas. Soy gay y con mucho #Orgullo2022.Le recuerdo que ser gay, lesbiana, trans o bisexual no es ninguna enfermedad y menos algo de qué avergonzarse.Enfermo es ser megalómano, fingir empatía, intimidar y usar información privada… like you https://t.co/Zv4SQ5kgR1

— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 25, 2022