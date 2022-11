Son muy buenos las "corcholatas" para 2024 y tal vez van a resultar mejores: AMLO 

El presidente López Obrador aseguró estar muy contento porque los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial de 2024 son muy buenos, por lo que no tiene ninguna preocupación de quién vaya a sucederlo en la Presidencia, pues afirmó que puede ser que sean mejores.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que el candidato guinda para 2024 será elegido por una encuesta del partido, por lo que no habrá “dedazo” ni “tapado”.

Manifestó que es más fácil que se vea un eclipse o un cometa a una señal política de él que señale a su sucesor.

“A mí me gusta muchísimo, mucho, mucho y lo confieso porque estoy viendo las redes una tendencia que dice `yo voy a votar por quien gane la encuesta´, `yo voy a votar por cualquiera de estos´, porque les dan el mismo nivel y eso lo que lleva consigo es la importancia del proyecto. Acuérdense se vota por un partido, se vota por un candidato o candidato y se vota por un proyecto.

“La verdad, yo estoy muy contento porque los posibles sustitutos a los que voy a entregar, hombre o mujeres, son muy buenos, no tengo ninguna preocupación, estoy pensando en el país, van a ser muy buenos como se está gobernado ahora y a lo mejor van a resultar mejores. Así veo las cosas, muy claras, por eso estoy tranquilo.

“Y ya luego en el caso de Morena, ya se fijan reglas en su momento, pero eso es un asunto de partido, yo lo que veo que si es un cambio porque antes es célebre la frase de que `Quien se mueve no sale en la foto´ y por eso se hablaba del `tapado´, pero eso ya pertenece la picaresca política mexicana, ya estamos en otro tiempo y también lo del `dedazo´, ´A ver la señal´, `quiero ver la señal´, es más fácil que vean un eclipse o un cometa que una señal política. Ya tengo, lo he dicho, hermanas y hermanos, y no hay problema con eso”, dijo.

