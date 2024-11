El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña invitó a que más mujeres se inscriban a la elección extraordinaria de jueces, ministros y magistrados del primer domingo de junio de 2025, porque de 3 mil 145 registros contabilizados hasta ahora, solo 30 por ciento son de mujeres, es decir, 943.

Durante el foro “Hacia la Igualdad Sustantiva”, organizado por el Senado, hizo eco a las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que se inscriban y lleguen más “Benitas Juárez” al Poder Judicial.

Expuso que hasta el monto 3 mil 145 personas solicitaron su registro y, el 30 por ciento son mujeres, es decir, 943.

“Y dentro de las personas que se han registrado, solo 30 por ciento son mujeres. Necesitamos a que nos ayuden a que se registren, se termina el domingo 24 el registro, que se registren muchas personas.

Decía de manera muy bonita nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se abre el Poder Judicial para que lleguen muchos Benitos Juárez, y yo digo muchas Benitas Juárez al Poder Judicial. Mujeres surgidas del corazón del pueblo, que aporten a esta parte”.

Asimismo, reconoció que hace falta difusión para que las personas se registren.

“Ya el domingo se cierra el plazo y es muy importante que en este tramo final se haga un esfuerzo de difusión muy importante. Las plataformas han presentado problemas, que se han ido resolviendo”, dijo.

“Hay 30 por ciento, sin peros, se va a garantizar la paridad, no hay discusión en eso. También se esta dando un fenómeno, que yo celebro mucho, y es más evidente, de personas juzgadoras que habían declinado participar y que han retirado su declinación. Me parece muy importante, nosotros no estamos destruyendo a nadie ni estamos dejando fuera a ninguna persona. Queremos que, con su voto, el pueblo elija a las y los mejores”.

