Solalinde acepta llamado de AMLO

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde anunció que estará en la marcha a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de noviembre, y rechazó que no irán “acarreados”, como se asegura, porque acudirá gente convencida de los “profundos cambios” que ha realizado el Ejecutivo, a quien consideró el mejor mandatario de México.

“La gente que dice que se actuará igual es porque no creen en las conciencias ni en el pueblo (...) el pueblo es muy listo. El león cree que todos son de su condición y creen que este gobierno actúa como los anteriores, pero no es así”, aseguró.

En entrevista, señaló que en un mensaje le avisó al Presidente su decisión de participar en la marcha. “Me respondió que le daría mucho gusto verme ahí”.

Aseguró que la marcha de los simpatizantes lopezobradoristas no es una revancha ni un despliegue de fuerza, simplemente será en apoyo al Presidente y a su reforma electoral.

“Esta movilización sólo es para acompañar al mejor presidente de la historia de México. Con mi presencia, yo quiero seguir apoyando lo que desde su campaña vislumbré: un cambio verdadero como es esta revolución de las conciencias”, expresó.

Para Solalinde, el gobierno de López Obrador lleva a cabo esa revolución de las conciencias. “Para revolucionar a través de las conciencias no se requiere ni imposiciones, ni violencia. Es un convencimiento y es a ritmo de las conciencias”, dijo.

Consideró que los cambios que se están viviendo en este sexenio “son positivos para todos, aunque algunas personas no lo vean así. Estoy seguro y convencido de que vamos por el camino correcto con esta revolución pacífica, que se basa en la opción preferencial por los pobres, pero sobre todo a partir de una opción de amor, no de odio”.

El activista invitó a otros religiosos a sumarse a la marcha. “No tengan miedo de alinearse con López Obrador y que no tengan miedo de expresarse a favor de un cambio justo a favor de los pobres. El participar en esta marcha no implica estar a favor de Morena. Yo no soy militante de ese partido. Creo que es un llamado a este México que queremos”, expuso.

“Los sacerdotes y las religiosas, los señores obispos y los laicos también creemos en la Pascua del Señor y en la resurrección. Hemos vivido demasiadas formas de muerte en México que nos llevaron a la decadencia y este cambio que estamos viviendo significa una nueva forma de vivir, una resurrección a partir de la justicia, de la atención a los pobres y a la atención a las grandes mayorías que se manifestarán el 27 de noviembre”, añadió.

Solalinde no siente resquemor alguno cuando asegura que López Obrador sigue los pasos de Jesucristo.

“El Presidente ha dado muchas muestras de que es un fiel seguidor de Jesucristo. Sus obras, sus desprendimientos, su amor por los más pobres es reflejo de las enseñanzas de Cristo”, comentó el sacerdote.