Socios de Cooperativa Cruz Azul señalan a juez por corromperse a favor de Billy Álvarez

Los socios de Cooperativa Cruz Azul acusaron que el juez primero de Distrito, con sede en Tabasco, intentó anular sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despojarlos de la planta de Aguascalientes y diversas cuentas bancarias.



A través de un comunicado, informaron que tras los hechos ocurridos la semana pasada en la planta de Cementos Cruz Azul de Aguascalientes, los socios cooperativistas presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del juez primero de Distrito, Mariano Suárez Reyes.



Aseguraron que, de acuerdo con el expediente consultado, el juez Suárez Reyes “habría favorecido a Guillermo Billy Álvarez y Federico Sarabia en el intento de despojo de la planta de Aguascalientes, permitiendo que se alteraran los nombres de un procedimiento jurídico para así evitar que las autoridades competentes interfieran conforme a derecho”.



Los socios de Cruz Azul aseguraron que este procedimiento, que consideran ilícito, se realizó para dictar “sentencias a modo” y así ordenar la entrega de la planta cementera de Aguascalientes y diversas cuentas bancarias a los seguidores de Billy Álvarez.



Los cooperativistas también presentaron quejas administrativas contra el actuar del juez Mariano Suárez Reyes ante el Consejo de la Judicatura Federal, “ya que no se explican cómo un juez de Tabasco busca interferir con asuntos que no le competen territorialmente”.



“El juez Mariano Suárez Reyes es conocido por haber concedido diversos amparos entre ellos, liberar al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo”, refirieron.



