Consejos para cuidar la piel después de usar maquillaje en Día de Muertos

Llegaron los días en los que las personas se pintan el rostro para simular ser una catrina, un catrín, una calavera, un zombie o cualquier otro personaje de terror, pero ¿sabes qué cuidados debes tener con tu piel al aplicar maquillaje de ese tipo en tu rostro?

De acuerdo con la Especialista en Dermatología y Cirugía de la piel de la Fundación Mexicana para la Dermatología, doctora Marisol García Lozada, la principal recomendación es no maquillar a menores de 3 años debido a que el tipo de maquillaje hecho para las caracterizaciones de Halloween o Día de Muertos es muy grasoso y porque la piel de los niños muy pequeños es más propensa a las alergias, porque no tiene todas las defensas.

“Definitivamente no aconsejaría maquillar a niños muy pequeños, o maquillarlos lo mínimo posible, ya que muchos de los diseños son de rostro completo y son muy pesados, no recomiendo eso para los pequeños porque la piel de los niños es más propensa a las alergias porque no tiene todas las defensas en la piel, no tiene toda la maduración de una piel adulta”, afirmó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la especialista también recomendó hacer pruebas de alergias para evitar complicaciones más graves en la piel como la dermatitis, que es uno de los casos porque más llegan los pacientes a ser atendidos.

“Previamente [a aplicar el maquillaje] hay que saber si el paciente no tiene algún antecedente de alguna alergia, o algunas cremas, o algunos cosméticos que haya probado antes, porque eso puede ocasionar una dermatitis por contacto de alergia. Es muy común que los pacientes lleguen de haberse maquillaron para algún disfraz con alguna alergia manifestada", dijo.

Comentó que otra de las complicaciones que se pueden tener son presencia de acné, puntos negros, blancos, irritación, comezón, picazón en los párpados o mejillas, que son las áreas en donde se ponen estos tipos de maquillajes, y por lo general, el problema se agrava en adolescentes o personas jóvenes.

También aconsejó no tener mucho tiempo el maquillaje en la piel y tampoco usarlo de manera frecuente debido a que los productos que se utilizan son muy grasosos, por el objetivo de éstos para que sean duraderos, lo cual hace difícil su retiro.

Para el cuidado posterior a la caracterización, García Lozada sugirió que se usen productos especiales como aguas micelares o desmaquillantes que retiren los productos a prueba de agua, además de lavar la cara con agua y jabón.

“Como los productos son de difícil retiro se tienen que quitar perfectamente posterior al uso, se debe hacer con productos como agua micelares o productos que quiten maquillaje a base de agua, productos trifásicos, o bifásicos que son un tipo de desmaquillantes que también se pueden utilizar”, compartió.

Indicó que en caso de presentar algún síntoma como irritación, enrojecimiento, comezón o erupciones, se debe acudir al dermatólogo y no usar cremas o remedios caseros ya que esto empeora la dermatitis que se puede estar generando.

“[Una de las recomendaciones] es acudir con un médico dermatólogo porque muchas veces los pacientes intentan automedicarse con productos y en lugar de mejorar, empeoran el problema cuando ya tienen un problema de dermatitis irritativa en la piel, porque agregan más sustancias a una piel dañada y empeoran el problema porque los pacientes empiezan a ponerse remedios caseros o cremas que compran sin receta médica o que se las recomienda cualquier persona, las famosas cremas triples”, refirió.

