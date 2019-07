Anuncia Carlos Ballarta salida de “La Maroma Estelar”

El comediante de stand up, Carlos Ballarta, anunció este viernes su salida del programa "La Maroma Estelar" de canal Once, en el que participaba junto al analista Hernán Gómez, también columnista de EL UNIVERSAL.

A través de un video en el canal de YouTube del programa, Ballarta explica que se va por problemas de agenda y “diferencias creativas”, aunque su salida se daría a pocas semanas de una emisión fuertemente criticada luego de entrevistar a estudiantes "blancos" del ITAM.

Ballarta asegura que aceptó realizar "La Maroma Estelar" por encontrar nuevos retos a la hora de escribir comedia y no "por el dinero, ni la exposición que me pudiera dar".

Tras esa declaración, el standupero aseguró que padece Trastorno de Personalidad por Evitación, por lo que decidió ingresar al programa para "salir de su zona de comfort" y utilizarlo de manera "terapéutica".

"No porque me hayan corrido, no porque haya decidido renunciar por los que me dijeron que era racista. Decidí renunciar por motivos de agenda y diferencias creativas", afirmó.

"La Maroma Estelar" arrancó transmisiones el domingo 19 de mayo como un late show de sátira política para jóvenes, donde se prometía que criticarían "hasta al presidente".

Aunque en una emisión de junio, una cápsula grabada en el ITAM causó molestia entre usuarios que advirtieron un discurso de odio y discriminación. "¿Cuántos mayordomos tienen en su casa?", les preguntaba Ballarta a dos alumnos de Matemáticas Aplicadas y Negocios.

"Les deseo lo mejor, para Hernán (Gómez) y para Canal Once. No vayan a empezar con teorias conspirativas: que me corrió Canal Once, o el PAN o que se me fueron encima los del ITAM. Nada de eso. Ya no podía por la agenda que tengo y por cuestiones de creatividad, pero nada fuera de lo normal.", sostuvo Ballarta.

agv