Sin avance, nombramientos de organismos autónomos a cargo de Morena en el Senado

Al cumplirse un mes del actual periodo de sesiones, el Gobierno federal y la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República continúan sin dar cumplimiento constitucional de designar y avalar los nombramientos de comisionados o integrantes de al menos cuatro organismos autónomos en materia de transparencia e información, telecomunicaciones, competencia y energía.

Así, permanecen incompletos o acéfalos desde hace tres años, en algunos casos, son del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado señala que los pendientes, algunos desde 2020: nombrar a 2 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 3 comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 3 de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y uno la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El presidente de dicha comisión legislativa, Juan Zepeda, dice a EL UNIVERSAL que “hay una serie de nombramientos pendientes en el Senado que tienen que ver con los integrantes de varios órganos autónomos y lo que nosotros advertimos es que la función de estas instancias es un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo Federal”.

“Es evidente que al presidente López Obrador no le gusta ningún tipo de contrapeso, nada que pueda en entredicho sus decisiones, su incapacidad como gobierno en ciertas áreas y un claro ejemplo de ello es el INAI, el cual por su función cumple con la protección de datos personas, sino también el acceso a la información y garantizar transparencia en las decisiones, contratos, mega obras de la 4T”, apunta.

Dice que ante esta incomodidad y molestia en Palacio Nacional “nos lleva a la actitud de cerrazón en el Senado para acelerar estos nombramientos, muy particularmente del INAI porque ya se cumplió el trámite al que nos obligaba la ley para lanzar convocatoria, evaluar, sacar una serie de nombres que a juicio de los integrantes de las comisiones de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, cumplieran los requisitos o fueran los mejores perfiles”.

El senador por Movimiento Ciudadano afirma que no hay voluntad política en el grupo mayoritario de Morena para que esos nombramientos vayan al pleno y se logren las dos terceras partes para nombrar a los dos de las siete vacantes del INAI que se encuentra incompleto desde marzo de este año.

Sin embargo, indica que el hecho de que se requiera mayoría calificada, es decir dos terceras partes de los senadores presentes en el pleno, también ha impedido que Morena y sus aliados voten a favor de personajes o perfiles afines a la 4T y al presidente López Obrador porque no tienen los votos suficientes.

“Lo que se prevé es que si Morena no tiene la voluntad de aprobar estos nombramientos, pues se quedarán en la congeladora estos nombramientos. Ojalá exista un cambio de actitud porque de los contrario estos órganos autónomos constitucionales van a morir de inanición que es lo que está buscando el Presidente de la República, es decir no transparentar nada, no tener contra pesos, ni ningún tipo de crítica”, apunta Zepeda.

Cabe destacar que el pasado 31 de marzo de 2022, las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Justicia en el senado aprobaron el listado con los nombres de 13 aspirantes a ocupar dos cargos como comisionados del INAI. Sin embargo, desde hace seis meses se mantiene en la congeladora el proceso para la votación de las dos vacantes en el pleno.

El IFT está acéfalo porque el Presidente de la República no ha enviado al Senado las propuestas para la ratificación de tres comisionados de su pleno conformado por siete. Las vacantes están desde febrero del 2020 una de ellas; otra desde febrero del 2021 y una más en febrero del 2022.

En el caso de la Cofece el Presidente López Obrador tampoco ha enviado al Senado las propuestas para tres vacantes para su ratificación, por lo que de los siete comisionados que deben conformar al pleno, actualmente sólo tiene cuatro, lo cual mantiene a ese órgano prácticamente inoperante. Dos vacantes están desde febrero del 2021 y una más desde septiembre del mismo año.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) de sus siete comisionados tiene una vacante desde diciembre del 2020, es decir desde hace casi tres años. El proceso es que el Presidente propone una terna al Senado y en caso de que los legisladores no lo elijan, el Ejecutivo Federal puede designar directamente al comisionado.

La directora del colectivo “México ¿Cómo Vamos?”, Sofía Ramírez, expuso que lo que ocurre con muchos organismos constitucionalmente autónomos en el país es que durante el actual gobierno “hay muchas maneras de ahogar a estas instituciones, una de ellas es con reformas a la mitad del camino como se ha dicho con la electoral en contra del INE, la otra es simplemente dejándolos acéfalos y la tercera es mermando el ejercicio de su gasto o con recortes para su operación”.

Expuso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sigue con tres vacantes, incluido el comisionado presidente. Son siete comisionados quienes lo conforman y se eligen mediante convocatoria abierta, hay un comité de evaluación y el Presidente de la República elige a uno de los aspirantes y el Senado lo ratifica.

Sin embargo, dijo que desde el 2021 el Presidente recibió la lista de aspirantes a las tres vacantes y no las ha enviado al Senado, por lo que el 22 de agosto de este año el IFT interpuso una controversia constitucional ante la Corte por esta omisión del Ejecutivo Federal, la cual se encuentra en proceso.

En la Cofece, donde también hay tres vacantes, incluido el comisionado presidente, se vive una situación complicada porque para que se puedan determinar una de sus funciones centrales que es la existencia de barreras a la competencia se requiere del voto afirmativo de cinco de sus comisionados, pero si solo tienes cuatro comisionados de los siete que deben conformar el pleno, es imposible. “Entonces tenemos un órgano regulador acéfalo, acotado, inoperante por decisión del Ejecutivo Federal”, apuntó.

Respecto a la Comisión Reguladora de Energía (CFE), dijo que está conformada por siete integrantes, pero actualmente hay una vacante. “El Presidente ya ha nombrado a tres comisionados y reelecto a una más. El tema es que el resto del sexenio van a terminar su periodo dos comisionados y uno de ellos, el actual presidente, es elegido por el Senado.

“Es el mismo problema, porque si aún no se ha propuesto desde el Ejecutivo Federal una terna al Senado pues no se ha ocupado la vacante más los dos comisionados que terminarán antes del 2024. Es decir, de siete comisionados todo parece indicar que la CRE se quedará sólo con tres”, indicó Ramírez.

Eduardo Bohórquez es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, dice que “dado que el partido del Presidente tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados es indispensable entender en qué casos es una decisión tomada por el Ejecutivo Federal o cuando es una omisión del Legislativo”.

“Sin dejar de lado la importancia de hacer los nombramientos, también es clave recordar que si los perfiles propuestos no son los técnicamente apropiados o si estas personas someterán a estos órganos al hiperpresidencialismo que hoy vivimos, poco sentido tiene apurar estos nombramientos”, considera.

Argumenta que no solo se necesita cumplir con hacer los nombramientos, también necesitamos asegurarnos de que sean personas idóneas en términos de capacidad técnica pero sobre todo de independencia política.