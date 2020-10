Sin acuerdo para Congreso Digital, lamenta Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló el desacuerdo que detiene la legislación de un Congreso Digital, con normas para que las cámaras de diputados y senadores puedan legislar en un marco de legalidad en la emergencia sanitaria.

"Desde hace tres meses estamos trabajando con la posibilidad del Congreso Digital y no se ha logrado por falta de acuerdos. No hay que desestimar el problema", dijo.

En entrevista previa a la sesión de este jueves, Monreal subrayó que se siguen medidas sanitarias preventivas de contagios de coronavirus, y una de ellas es que el pleno sesione hasta cinco horas.

Más adelante inició la sesión del pleno y el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), abrió la discusión del paquete fiscal, que consta de tres dictámenes y se prevé que pueda citar a sesión este viernes para completar el debate y votación de esos instrumentos de política económica.

"Mientras no haya vacunas, es necesario cuidarse", dijo Monreal, y los senadores "no podemos rehuir a nuestra obligación constitucional, porque hoy, por ejemplo, nos queda un día, viernes y sábado, para aprobar la Ley de Ingresos. Sin lograrlo, el país quedaría sin ingresos y sin presupuesto; es más grave eso. Es más grave que arriesgarnos, y yo me voy a arriesgar, como senador de la República".

En agosto, el Senado instaló una mesa de trabajo de senadores de análisis de múltiples iniciativas de reformas a la Constitución, a la Ley Orgánica del Congreso General y al Reglamento del Senado, a fin de contar con normas de lo que se llamó Congreso Digital, sin que haya avanzado en sus trabajos.

En los proyectos, algunos fueron presentados antes de que se declarara la emergencia sanitaria, el 31 de marzo.

