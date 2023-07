El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este jueves el análisis del proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que plantea invalidar la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) contra la omisión del Senado en el nombramiento de los comisionados que faltan.





Para Ortiz Ahlf la Cámara Alta no ha incurrido en ninguna omisión, puesto que no “debe llevarse al extremo considerar que mientras existan lugares de comisionados que no han sido ocupados”, se configura dicha violación.





Se requiere de una mayoría simple de seis votos para ser aprobado o rechazado el proyecto de la ministra Loretta Ortiz.





En caso de que sea rechazado, el caso se turnará a otro ministro para elaborar y presentar un nuevo proyecto sobre la controversia constitucional presentada por el INAI.

Sigue EN VIVO la sesión de la Corte sobre la designación de comisionados del INAI