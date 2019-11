“Si me ganan presidencia en votación, dejo RSP”, dice actual dirigente

Juan Iván Peña Neder, quien asegura seguir encabezando Redes Sociales Progresistas (RSP), afirmó que si José Fernando González Sánchez, actual presidente de la organización reconocido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), le gana la dirigencia en una votación de la militancia, se va del organismo.

“Si me gana en una consulta directa a la base, el partido se lo dejo. Si me gana en una asamblea de delegados, se lo dejo y me voy”, sentenció en entrevista.

Peña Neder acusó a González Sánchez de pretender “robarse la asociación civil” que busca convertirse en partido político y que lleva el mayor avance para tener una plataforma política y dinero de las prerrogativas que le tocarían.

“Necesitan un esquema de protección política y cometen el error terrible de agredirme, yo sólo era un aliado. Incluso le dije: ‘Mira, Fer, si quieres ser presidente del partido, te doy la presidencia, pero dejen acabar el partido’.

“Saben que si alcanzamos el nivel de partido, vamos a arrasar en cualquier mecanismo de elección directa, entonces, era más fácil robarse la asociación civil que ganarnos, ellos batallan para sacar asambleas de 3 mil afiliados”, dijo.

Sobre las acusaciones que hizo González Sánchez en una entrevista con este diario publicada el martes, Peña Neder negó que los coordinadores regionales de RSP hayan tenido quejas de él por supuestamente maltratarlos.

Señaló haber recibido “comentarios ofensivos y amenazas” de Gerardo Vargas Landeros, delegado en Sinaloa: “Cuando yo le dije que estaba traicionando la causa, él simplemente creyó todas las mentiras y lo siguió”.

Declaró que nunca pidió dinero a empresarios a cambio de posibles candidaturas en RSP en caso de llegar a consolidarse como un partido político cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No nos vamos a dejar. Esas prácticas no se aguantan en la Cuarta Transformación. Que Fernando diga que yo pedí dinero es el colmo, además de cínico y falso. No me parece que esta sea la cancha en la que estamos debatiendo esto”.

Peña Neder fue destituido como presidente y representante legal de la organización que busca convertirse en partido político por el Consejo Directivo de RSP el pasado 2 de octubre, y con la asamblea del día 21 “se ratificó” esa decisión, según dijo González Sánchez.

En un oficio enviado al INE, González notificó la decisión a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la cual respondió que se daba por enterada del asunto y admitía la remoción de Peña Neder como representante legal ante su autoridad.

Éste aseguró que el Consejo Directivo de RSP tuvo facultad jurídica para destituirlo como presidente, pues de acuerdo con el acta constitutiva de la misma, los cargos de la primera asamblea sólo se podían renovar convocando a una nueva asamblea general.

Según Peña Neder, el Consejo Directivo sólo tiene funciones para nombrar cargos administrativos. Además, señaló que la reunión del consejo, que González afirmó que se llevó a cabo el 2 de octubre pasado, jamás ocurrió.

“Son actos delictivos cometidos con el objeto de beneficiarse, la ley contempla que si yo hago un documento para engañar a la autoridad federal y soy el beneficiario del mismo, incurro en falsificación dolosa de documento”, explicó.

Indicó que la militancia de base está con él, incluso los coordinadores de Nuevo León, Zacatecas y Morelos, y que en caso de que el INE no resuelva a su favor la solicitud que hizo para aclarar diferencias, “pueden reconstruirlas”.

“Si perdemos a las redes porque se las roba alguien, pues las volvemos a hacer. Las redes son la gente, no la manipulación que pueden hacer de un grupo. No estamos jugando a hacer política, la estamos haciendo para transformar el país”, abundó.