Si la coalición se rompe será por las actitudes de Marko Cortés, advierte Rubén Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que su partido está por el mantenimiento de la colación Va por México, y aseguró que si esta se rompe, será "por las actitudes personales" del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

Entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, denunció que el panista se está "inmiscuyendo" en el PRI, por lo que le exigió dejar de hacerlo.

"Más le vale al señor Marko Cortés que, con todo respeto, se atenga a su partido. Hacerle un respetuoso llamado a no llevar a los extremos personales, las posiciones políticas, creo que eso no ayuda. El PRI está por la coalición, y que quede muy claro, si la coalición se rompe es por las actitudes personales de Marko Cortés", declaró.

Moreira Valdez llamó a Cortés Mendoza "a la prudencia, y a la mesura".

"Y a no tratar de interpretar el pensamiento de los priistas. El no tiene la capacidad para hacer acuerdos y que estos de materialicen, yo tengo muchos amigos en el PAN y sería tanto como si yo hablara con panistas de muchos estados y brincarnoslo a él, tiene que mostrar mucho más respeto con la dirigencia nacional. Y algo muy importante, que Marko piense que hay otro PRI que no le gusta estar con Acción Nacional, y que nosotros, desde la dirigencia, hemos conjugado responsabilidades y esfuerzos para ir adelante", acusó.

El diputado tricolor insistió en que por el PRI no se va a romper ninguna coalición, aunque sí llamó a redefinirla bajo nuevas reglas.

"Es muy importante definir los alcances de la misma, si es una coalición únicamente electoral, si hablamos de una coalición de gobierno, o si hablamos de una coalición para puntos específicos en materia Legislativa, porque en esta tercera cosa nos tienen que respetar nuestras diferencias ideológicas y nuestros principios ideológicos, debemos definir bien los límites de la misma y los horizontes de este tipo de coaliciones", expresó.

Rubén Moreira dijo que si los tres partidos tuvieran la misma ideología, "caeríamos en el absurdo de convertirnos en uno solo", por lo que llamó al respeto de pensamientos.

"Para nosotros en este momento, la seguridad es lo más importante, y no le vamos a regatear a los ciudadanos la paz y la tranquilidad", declaró.

Finalmente, exhortó a los senadores de su partido a votar a favor la iniciativa para ampliar la presencia del ejército en las calles, y aseguró que si no es ahora, no será nunca.

"Si ahora no se vota, ya después no se va a votar, ya después no va a haber condiciones y ya el PRI no se puede comprometer, hay quienes dicen que lo hagámos hasta 2024, ya no va a haber condiciones, estaremos en medio de las elecciones, entonces es ahora o nunca, y cada quién se tiene que hacer responsable de sus votos" concluyó.

