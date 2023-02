Sheinbaum y Monreal acuerdan trabajar en unidad

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunieron en las oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, y coincidieron en mantener la unidad en Morena, ya que ambos aspiran a la candidatura a la Presidencia de México en 2024.

En redes sociales, la mandataria escribió: “Gracias, @RicardoMonrealA por la visita. El interés primordial siempre será la transformación de la vida pública de México”.

El líder de Morena en la Cámara Alta calificó de acto de cortesía política y gesto de unidad su visita a Sheinbaum Pardo en sus oficinas.

En entrevista al término del encuentro, Monreal Ávila dijo que lo sucedido fue un “gesto de unidad para toda la clase política de Morena”.

El encuentro fue privado y el senador morenista agradeció los buenos oficios de la mandataria local para recuperar el espacio público del jardín Louis Pasteur, ubicado a un costado de la Cámara Alta, que durante tres años sirvió de sede de un plantón de grupos a favor de la despenalización de la marihuana.

“Platicamos, conversamos, la cortesía política, el buen trato nunca pueden olvidarse, independientemente de los caminos que cada uno tenga o de las opiniones diversas que tengamos sobre lo que pasa en el país. La tolerancia, el respeto y la civilidad deben de mantenerse y con ella me une respeto y ratificamos nuestra relación de colaboración y de cortesía política”, dijo Monreal.

“Es un gesto de cortesía política, de buenas formas y también un gesto de unidad para toda la clase política que en Morena participa. A los simpatizantes, decirles que no hay diferencias, me he reunido con los tres, con Marcelo Ebrard a quien estimo y respeto; con Adán Augusto en más ocasiones por razones de trabajo y de estimación, y con la jefa de Gobierno me reuniré en otras ocasiones, es un mensaje de unidad, de civilidad. Sí, la respeto mucho, sí la estimo”, subrayó Monreal.

Refrendó que la unidad es la base fundamental para mantener el poder y para salir avante, para salir victoriosos en 2024, “la unidad es fundamental para ganar la elección de 2024. Creo que estamos poniendo por encima el interés superior de la nación, del país, del proyecto en el que todos creemos”, insistió.