La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a la población a no creer en imágenes falsas generadas con Inteligencia Artificial (IA), al asegurar que hacen mucho daño a la mente y afectan la concentración. Además, indicó que en esta época, la mejor vacuna es la información.

“A la gente informada, que no se deje ir con cualquier imagen, más ahora que son estas imágenes que pasan rapidísimo 20 segundos, 10 segundos, que por cierto hace mucho daño eso a la mente porque te quita la concentración. Entonces ve una imagen, ni siquiera se lee bien lo que dice, no se ve ahí chiquito que dice IA, inteligencia artificial”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero, detalló que los algoritmos de las redes sociales muestran imágenes similares al observarlas por varios segundos, por lo que, dijo, “en esta época la mejor vacuna es la información, que la gente se haga responsable y que nosotros mantengamos el debate público y el desmentido permanente”.

Al explicarle que en redes sociales circularon imágenes falsas del avión Hércules descargando misiles en el aeropuerto de Toluca, la mandataria dijo que la sección “Detector de mentiras” que se presenta cada miércoles en Palacio Nacional, busca desmentir información falsa de medios de comunicación.

“Recomendamos la sección del Detector de mentiras y las redes sociales de Infodemia, el problema es que es muy complejo, ¿qué preferimos hacer nosotros? Estar desmintiendo, puede ser muy desgastante, pero es mejor, porque el límite entre la censura es muy complejo”, comentó.

