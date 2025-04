Sheinbaum: No es que el mexicano no quiera leer, sino que a veces no hay accesibilidad; comparte que lee a Angela Merkel La Presidenta Adelantó que está por terminar su libro sobre la transición con el expresidente Andrés Manuel López Obrador

