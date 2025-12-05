En el marco de la discusión de la Ley General de Aguas en el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que hay quienes concentran grandes cantidades de líquido con fines de lucro, mientras existen comunidades y pequeños productores que no cuentan con la suficiente para realizar sus actividades.

“Hay quienes concentran grandes cantidades de agua y la venden, además con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades, eso es lo que es el espíritu, el corazón de esta iniciativa”, comentó la Presidenta en la conferencia mañanera.

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reiteró que la reforma a la Ley General de Aguas busca que el líquido deje de verse como mercancía, que evite el acaparamiento y sobreexplotación en un mercado ilegal en donde sólo unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías.

Indicó que con esta reforma se busca tener un sistema de concesiones de agua totalmente transparente y público, con total certeza para todos los usuarios y, sobre todo, señaló, que haya cero tolerancia a la corrupción.

El director general de Conagua exhortó a los productores a que se mantengan informados, que no caigan en narrativas falsas y que tengan confianza en que ellos van a ser los más beneficiados.