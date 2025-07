Al comentar el jueves que se hizo una propuesta a Estados Unidos para disminuir el déficit comercial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó cómo podría darse esta medida.

En su conferencia mañanera de este viernes 25 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se sigue privilegiando el tratado comercial con Estados Unidos.

“Privilegiando el tratado comercial con Estados Unidos. México compra a muchos países con los que no tiene tratado comercial. Si se deja de comprar, no solamente el gobierno sino los privados, o disminuya la compra a los países con los que no tenemos tratado, y se fortalece la compra a productos Estados Unidos sin que esto genere inflación, evidentemente es una manera de bajar el déficit comercial.

“Entre otras opciones que estamos planteando en esta propuesta que hicimos al gobierno de Estados Unidos”, explicó la Mandataria federal.

Insistió que en México trabaja en el acuerdo global en seguridad, migración y comercio: “Y esperamos llegar a un acuerdo”.

