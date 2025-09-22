Más Información

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Palestina, a debate; sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la Asamblea de la ONU

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua; entrevista exclusiva

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

La presidenta evitó pronunciarse sobre el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien recientemente fue condenado a 27 años de cárcel por golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario de Brasil.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en , Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno no tiene por qué tomar una posición.

“Es decisión de Brasil, no tenemos por qué tomar una posición, pero es una decisión de la Corte de Brasil”, mencionó.

“Todo nuestro apoyo al presidente Lula, eso es independiente de opinar sobre un juicio en particular en Brasil. Queremos mucho al y todo nuestro apoyo”, expresó la Presidenta.

