La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó responder a las declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, sobre restablecer las relaciones diplomáticas de México con ese país, luego del rompimiento en abril de 2024, tras la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “vamos a hablar de la relación Ecuador-México ya que pase el partido”.

En ese sentido, deseó suerte a la Selección Mexicana, quien se enfrentará con Ecuador mañana, y recordó que recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la suspensión de clases y trabajo a distancia.

“Se publicó en el Diario Oficial que mañana todo el día se orienta a los servidores públicos a que puedan trabajar a distancia, las clases también para que puedan quedarse en casa mañana y permiso para que todas las niñas y niños no se duerman temprano y puedan ver a la Selección”, dijo.

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