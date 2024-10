Para el diputado federal del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó un campo minado a Claudia Sheinbaum en materia económica, por lo que la Titular del Ejecutivo deberá ser cuidadosa y manejar responsablemente las finanzas públicas para no detonar una explosión que colapse al país.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el congresista califica a la administración del político tabasqueño como “un desastre total”, y adelanta que el gobierno entrante “seguirá por el mismo camino”. Asimismo, advierte un “avasallamiento” total de Morena en el Congreso durante los próximos tres años.

Téllez no ve voluntad de Sheinbaum para dialogar con los opositores y alerta que de no hacerlo “no gobernará para todos” y su partido tendrá más posibilidades de fortalecerse en el Congreso para 2027.

El panista, quien repite Legislatura, dice que seguirá siendo crítico “de lo que se hagan mal” en materia financiera, e indica que alista una propuesta de reforma para elevar a rango constitucional la extorsión.

Diputado, repite Legislatura, ¿será más fácil o más difícil?

—Creo que es una Legislatura que será más complicada que la anterior, estamos con un número menor de diputados en la oposición, antes había un espíritu que nos mantenía con esperanza, porque teníamos incluso la acción de inconstitucionalidad, teníamos oportunidad de combatir las decisiones arbitrarias que tomaba Morena en el tema legislativo. Hoy la oposición no tiene el porcentaje para presentar una acción de inconstitucionalidad.

Antes no había esta mayoría calificada que tiene Morena y entonces los debates eran más intensos, teníamos toda la legitimidad para detener algunas reformas de carácter constitucional que consideramos regresivas, hoy no tenemos ese número, me parece que va a haber un avasallamiento total por parte de Morena y de sus aliados para aprobar estas reformas a la Constitución, para hacer aprobaciones fast track de leyes, modificaciones, y nos queda únicamente la voz en la tribuna para destacar de manera responsable las regresiones que pueden presentar algunas iniciativas como han sido la Guardia Nacional, como fue la reforma al Poder Judicial, como será seguramente si se atreven a llevar a cabo la extinción de los órganos autónomos, como vendrá seguramente el tema de la estatización de la CFE y de Pemex, como será este tema de echar a andar los trenes de pasajeros, entonces lo vemos complejo.

¿Sin oposición en las votaciones del pleno, la Corte es el último reducto de defensa?

—Así lo vemos, pero incluso ahí advertimos riesgos, nos preocupa la configuración del nuevo Poder Judicial que vendrá prácticamente en un año, nos preocupa que se politice, la partidización, el hecho de que los perfiles que lleguen ahora al Poder Judicial y al pleno de la Suprema Corte sean completamente afines al movimiento del oficialismo y del régimen actual.

¿El Partido Acción Nacional seguirá siendo oposición?

—El PAN se mantendrá como una oposición seria, unida y firme, nosotros vamos a continuar peleando estos temas incluso a nivel internacional, no nos podemos detener y no nos vamos a quedar callados, vamos a ir a las instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de Justicia, entre otras instancias.

¿Cómo califica la administración de López Obrador?

—Un desastre completamente, no puedo negar que uno de los aciertos que se dieron, de los pocos que hubo en el sexenio de López Obrador, fue el impulso al salario mínimo, es una de las partes que hizo bien ese gobierno, pero de ahí en fuera es muy difícil encontrar un aspecto positivo; en materia de finanzas se terminaron todos los fondos de estabilización, todos los recursos de los fideicomisos que se extinguieron, endeudó con 6.6 billones de pesos al pueblo de México siendo el endeudamiento más agresivo de cualquier gobierno en la historia del país.

Me preocupan las finanzas apretadas que vendrán para el sexenio de Claudia Sheinbaum, me parece que el expresidente le deja un camino con bastantes detonadores explosivos en materia financiera, que tendrá que ir sorteando poco a poco Claudia Sheinbaum, pero hoy no tienen los mismos recursos que hace seis años, y habrá que ser responsables de ver de dónde saldrá todo ese cúmulo de recursos para cubrir las obligaciones de carácter social que tiene este gobierno.

En seguridad dejan el sexenio más sangriento y más violento; en salud quedan 50 millones de personas sin servicios básicos de salud.