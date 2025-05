La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre un incremento de la Inversión Extranjera Directa en el país.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, puntualizó que los detalles se darán a conocer este jueves.

"Una buena noticia es que aumentó la inversión extranjera directa, mañana lo vamos a presentar, mañana viene el gabinete económico, viene Marcelo a presentar junto con Hacienda y Energía, los polos del bienestar, y ahí también se va a informar la situación de México que es muy buena", declaró.

Sheinbaum Pardo recordó que en el primer trimestre de 2025, aumentaron las exportaciones derivado de la pausa que logró a la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos.

"Porque en el primer mes a principios de febrero logramos un mes de pausa de los aranceles que se querían poner a México, y en ese mes se aprovechó para exportar mucho, entonces aumentaron las exportaciones de marzo, y si hacemos el balance estarían más o menos igual que el año pasado", detalló.

Finalmente, descartó reducción de Inversiones del sector automotriz.

"He estado en comunicación con la industria automotriz, me reuní la semana pasada con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y ellos están muy confiados en el papel que está jugando México, nadie nos ha dicho que va a cambiar la producción de nuestro país a otro lado, y es natural que en el periodo donde se definían los aranceles, incluso había un momento en donde se les cobraba 50% del arancel porque es el arancel del automóvil más el arancel al acero y aluminio, pero eso ya no está pasando, entonces naturalmente en el segundo trimestre hubo espera no de la producción pero sí de la exportación, pero muchos nos dijeron que ya renovaron sus exportaciones dado que ya no tienen el tope del arancel", concluyó.

