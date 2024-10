Al ser cuestionada sobre el regreso de Iberdrola a México al sistema eléctrico mexicano con baterías de almacenamiento de energía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que habrá espacio para la inversión privada, pero “con ciertas reglas”.

En su conferencia mañanera de este lunes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que “muy pronto” se presentará el Plan Nacional de Energía.

“Ahora se cambió la regla y se van a cambiar las reglas, no puedes entrar en cualquier momento bajo cualquier circunstancia porque incluso vas a generar problemas técnicos. Entre las reglas que se están planteando es: ‘tienes que tener bancos de baterías, tiene que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante'. O sea, reglas técnicas”, dijo sobre las empresas privadas.

“Esta idea de que Iberdrola entra como entraba antes, pues no necesariamente. Sí va a haber espacio para la inversión privada, pero con ciertas reglas. Y esas reglas tienen que ver con la transmisión de electricidad, con que lo que entre al sistema no genere problemas técnicos y siempre la empresa pública, la que es del pueblo de México, va a garantizar que tenga el 54%, al menos, de la generación eléctrica.

“Más que vigilancia, reglas claras que le ayudan al privado, y que le ayudan al sistema público y que le ayudan en general a la Nación y al servicio público que todos recibimos”, dijo.

“Esta reforma constitucional es muy importante, es regresarle al pueblo de México, a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Es hasta cierto punto una reversión de una parte de la privatización de Pemex y CFE que se sufrió con la reforma del 2013.

“Entonces es fortalecer a las empresas públicas como empresas públicas porque con el nombre que le habían dado con la reforma del 2013 de empresas productivas del Estado, aunque formalmente eran del Estado, al hacerlas productivas y quitarles el nombre de ´públicas´, hacían que solamente su regulación estuviera en el marco mercantil y que dejaran en realidad de pertenecer al pueblo de México”, dijo.

“Eso no significa que no haya inversión privada, esencialmente lo que se está planteando es fortalecer la empresa pública, y que en lo particular en Comisión Federal de Electricidad esté a cargo al menos del 54% de la generación eléctrica, así se planteó también por el presidente López Obrador”, agregó.

Indicó que con la compra que se hizo de las plantas de Iberdrola “ya el Estado produce 54% de la generación y queremos que se mantenga así”.

