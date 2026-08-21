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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este viernes amaneció con una fuerte gripe, tos y fiebre, por lo que, por recomendación médica, deberá guardar reposo y no encabezará la conferencia matutina.
A través de una publicación en redes sociales, la Mandataria federal aseguró que su estado de salud “no es nada grave” y señaló que la conferencia será coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera.
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“Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo”, escribió.
Agregó: “Estoy segura que mañana retomaré mis actividades. Abrazo cariñoso a la distancia”, expresó.
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