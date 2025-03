La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no tiene la intención de perjudicar al pueblo estadounidense, tras la nueva pausa en los aranceles que logró con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su festival-asamblea a la que convocó en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo destacó que prevalecerá el diálogo con Estados Unidos, y que la relación será buena y de respeto. Además, reiteró que seguirá la colaboración de nuestro país contra el fentanilo.

“Nuestra visión es el Humanismo Mexicano y la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Hoy quiero aprovechar desde aquí, desde el centro político de nuestra República, para decirle al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas.

“Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias. Además, como lo he dicho, no solo no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos”, declaró.

Informó que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, entre octubre de 2024 y enero de 2025 disminuyó el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos en 50%, y de enero a febrero de 2025 en otro 41%.

“Eso es gracias a las incautaciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y las Fuerzas Armadas en México, a quien debemos un enorme aplauso. Ahora, es indispensable, con mucho respeto, resaltar que se debe atender el consumo de estupefacientes desde la raíz de la adicción con prevención y atención.

“Apoyar a los jóvenes con educación, deporte, valores, cercanía con las familias y campañas educativas e informativas. Por eso, agradecemos que haya reconocido el presidente Trump la campaña que hacemos en México y que la haya llevado a los Estados Unidos de América. No solo es un tema de seguridad es, sobre todo, un tema de bienestar, de amor y de valores”, dijo.

Planteó que el gobierno de Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro territorio.

