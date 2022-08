Shamir Fernández, diputado del PRI, se une a Morena

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aprovechó la inauguración de su reunión plenaria para anunciar de manera formal la incorporación a Morena de Shamir Fernández, exdiputado del PRI quien la semana pasada renunció al grupo parlamentario tricolor.

"Él cree y está convencido en los principios de no mentir, no robar y no traicionar, cree que los principios de primero los pobres para garantizar la plena justicia social son lo que defiende nuestra Coalición, nuestro movimiento y nuestro partido, por eso quiero pedirles a las y los compañeros que levantando la mano aprueben la incorporación de Shamir a nuestro grupo parlamentario", declaró, al interior del auditorio Aurora en la Cámara de Diputados, al tiempo que la mayoría levantó la mano en señal de aprobación.

Shamir Fernández Hernández, anunció su renuncia a la militancia del PRI el pasado 18 de agosto.

Al hacerlo, acusó a la dirigencia nacional tricolor, a cargo de Alejandro Moreno, de anteponer sus intereses personales a los del partido.

“El Revolucionario Institucional es un partido que se ha desviado de sus ideales, principios y valores. Está respondiendo más a escándalos personales que buscando la posición de un nuevo proyecto social que atienda las necesidades de hoy en nuestro país”, declaró en conferencia de prensa en aquella ocasión.

En ese momento, el legislador quien fue electo como diputado federal por el distrito 6 de Torreón, Coahuila, sostuvo que no pretendía integrarse a Morena u otro partido, sino que seguiría trabajando de manera independiente, sin embargo, este jueves se unió de manera formal a la bancada guinda.

