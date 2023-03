Sesiona hoy el INE para iniciar el plan B

El Consejo General del INE sesionará hoy para iniciar con la aprobación y organización de los trabajos para la implementación del plan B de la reforma electoral, la cual ha advertido el órgano electoral que pone en riesgo su operación.

Con el fin de modificar los instrumentos normativos y administrativos del instituto se creará el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023.

El INE propondrá nombrar como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a Roberto Heycher Cardiel Soto, quien se desempeña hasta hoy como director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, luego del cese de Edmundo Jacobo Molina ayer jueves, debido a la publicación del plan B de lareforma electoral.

La reforma electoral establece que será hasta mayo, cuando lleguen los nuevos consejeros del INE, cuando se pueda nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva.

INE impugna ante TEPJF

El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el cese del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, establecido en el plan B.

En un comunicado señaló que si bien se cumplirá la ley, “este decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución.

“Así, al acatar la ley, incluso si ésta contraviene la Constitución, el Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso con la legalidad y con el combate a estas determinaciones por los cauces legales, su corresponsabilidad con el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones en el país”, subrayó.

Dijo que la Constitución establece que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica, en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un secretario ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General.

Pese a la salida de Jacobo Molina, el INE aclaró que prevalece la instrucción de los 11 consejeros electorales para que quien ostente la representación legal del INE impugne la reforma electoral por las múltiples inconstitucionalidades que presenta.