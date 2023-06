El senador Ricardo Monreal afirmó que será factor de unidad en el partido y afirmó de manera categórica que va a respetar y a honrar lo que resulte en las encuestas.

En rueda de prensa en Culiacán dijo sobre sus adversarios reiteró que les tiene cariño y amistad con los tres.

Dijo que cualquiera de los cuatro puede ofrecer al país profundización de la vida democrática y de la transición política que México vive desde el 18.

También insistió en que el se siente el más capaz por su amplia trayectoria política.

Dijo que no va a ser instrumento de división, que no está pensando salirse de Morena, aunque no le vaya bien en la encuesta, aunque no le toque nada, y que si ese es el caso se dedicará a ser maestro.

Hizo mucho hincapié en que no va a traicionar a Morena, ni al presidente de la República.

En la cena de los aspirantes de Morena a la candidatura a suceder a Andrés Manuel López Obrador se acordó, como propuesta para el Comité Nacional:

Una batería de encuestas, 4 de empresas profesionales y una de Morena. Quien resulte ganador de la encuesta será el coordinador de la defensa de la transformación.

Los que queden en segundo y tercer lugar podrán optar por ser líder de diputados o del senado, o miembros del gabinete.

Aquellos que estén en los lugares 4°, 5° y 6° podrán ser representantes plurinominales de su respectivo partido.

