El senador Ricardo Monreal dijo estar listo para asistir este domingo a la reunión del Consejo Nacional de Morena, donde se definirá el método para elegir a la “corcholata” que contendrá por la Presidencia de la República en 2024.

“Nos han invitado a todos los aspirantes a suceder al presidente de la República y ahí vamos a estar, al menos yo si estaré y aceptaré la invitación del partido”.

Expuso que el lunes anunciará cuándo solicitará licencia a su cargo como senador de la República, pues cree que el Consejo les dará cuatro o cinco días a las “corcholatas” para renunciar a los cargos que tienen.

Lee también: "Voy a dejar el Senado", Monreal anuncia a AMLO que dejará coordinación para contender por candidatura de 2024

“Sí, ya estamos listos para acudir al Consejo Nacional de Morena el domingo, para saber las resoluciones, los lineamientos o la convocatoria que se expida, se emita por parte del máximo órgano de este partido al que pertenecemos y fundamos".

"El lunes, es que el domingo se aprobarán las reglas, tenemos que revisarlas, aceptarlas, acatarlas y en consecuencia proceder a lo que las reglas nos indiquen y yo creo que establecerá un plazo de cuatro o cinco días para inscribirse y para también presentar la renuncia a los cargos que tenemos quienes aspiramos a participar en este proceso interno”.

Cuestionado sobre la aspiración del senador Germán Martínez, apuntó: "me parece bien. Es un hombre inteligente, Germán Martínez es un polemista brillante y es una gente que yo respeto y reconozco. Es un político formado en muchos años de batalla y, le tengo respeto a él y si él aspira me parece muy bien, respondió.

Lee también: “Voy a mantenerme en Morena hasta la muerte”, dice Monreal tras encuentro con AMLO

Respecto a la decisión de una jueza de que la ministra Yasmín Esquivel no plagió su tesis, Monreal dijo:

“Soy respetuoso de la ley. Si hay una resolución de un juez que ha causado estado, se tiene que respetar, eso es lo que creo. No me toca a mí discutir si es buena o mala la decisión del juez, lo que en el Estado de derecho se resuelva y acepta es la resolución que se haya expedido, el juez tendrá sus razones y ya causó estado y no fue impugnada”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr