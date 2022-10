Senadores incluidos en lista de "presidenciables conservadores" acusan a AMLO de provocador

Senadores de oposición mencionados por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador como “precandidatos del bloque conservador a la Presidencia de la República en 2024”, negaron tener esas aspiraciones y aseguraron que se trata solo de un distractor para que no se hable de los problemas que aquejan a los mexicanos.

El senador del Grupo Plural Gustavo Madero Muñoz acusó al mandatario de ser un “provocador” y de meterse en asuntos que no le corresponden.

“Yo creo que el Presidente lo que está tratando de hacer es distraer la atención de la agenda pública, destapando corcholatas que no le corresponden, metiéndose en cosas que no son de su incumbencia y actuando como un provocador.

“Yo siento que no es lo que le corresponde a un Presidente de la República que atendiera mejor los problemas graves de México, de la gente, y no que empiece a hacer quinielas y listas que solamente tratan de distraer el discurso y la atención de la opinión pública.

Madero Muñoz aclaró que no está interesado en ser candidato presidencial, porque está “trabajando por la unidad de un proyecto más grande que no se basa en una persona, en una candidatura, sino en una organización plural, y quien resulte de esta lo vamos a apoyar con todo”.

Por su parte, la panista Xóchitl Gálvez Ruiz pidió al presidente López Obrador que se deje de distractores y se ponga a trabajar y a dar resultados, porque eso es lo que exige la gente.

“Como no quiere hablar de sus fracasos, no quiere hablar de que la gente no tiene empleo, no quiere hablar del fracaso de seguridad pública, no quiere hablar del fracaso en el tema del control de la inflación; a la gente no le está alcanzando para comer, entonces él tiene que agarrar la Mañanera como su diversión, pero yo sí le digo una cosa, ya es hora que se pongan a trabajar”, expresó.

“Yo le digo: señor Presidente, póngase a trabajar, póngase a dar resultados para los mexicanos, deje de estar perdiendo el tiempo, hay graves problemas, la gente no tiene para comer, la gente no puede salir a la calle porque la matan”, puntualizó Gálvez Ruiz.

La senadora blanquiazul aclaró que nunca ha dicho que quiera ser candidata presidencial en 2024, porque va por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “y se la vamos a ganar”.

Dijo que no se siente ofendida por el tono de burla con que el presidente se refirió a personajes de la oposición en la la que ella fue incluida porque el mismo López Obrador la invitó a sumarse a su Movimiento en 2028.

“Él mismo fue a invitarme a mi casa a integrarme a su proyecto por ser una mujer honesta y trabajadora, entonces ahora no se puede burlar de mí ni se va a burlar de mí, y si lo hiciera pues es un hombre que no conoce la ética ni la moral”, aseveró.

En redes sociales, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, también incluida por el presidente López Obrador en la lista de 43 presidenciables de la oposición, y a quien señaló por supuestamente haber ayudado a sus adversarios en las elecciones de 2006, le respondió:

“Acá estoy trabajando tiempo completo desde el Senado con quienes coincidan en las causas progresistas. Ojalá las aliente.

-Despenalización del aborto

-Regulación de la cannabis

-Derechos LGBTIQ+

-Sistema Nacional de Cuidados

-Igualdad salarial”

