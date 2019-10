Senadores de Morena respaldan a 10 aspirantes a la CNDH

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que de los 56 aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), su bancada se inclina por 10 nombres.



“Hay nombres distintos, pero no un acuerdo todavía, se discutió sobre de ello, y a las tres al tener la terna definitiva vamos a construir la mayoría calificada, hay 10 nombres hasta ahora, hay una discusión fuerte por los perfiles al interior por lo que representa, por las recomendaciones, por los intereses, y eso así difícil el consenso y la mayoría calificada”, expresó.



Monreal Ávila dijo que si algo le ha acostado es la construcción de la mayoría calificada para elegir al sucesor de Luis Raúl González Pérez, pues si al interior de su bancada no hay un consenso, “imagínense con los otros grupos”.



Aseveró que la intención es tener un presidente o presidenta de la CNDH, alejado del poder público, que no tenga relación con el poder Ejecutivo, autónomo, independiente, que represente a las víctimas.



El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que de estos 10 nombres saldrá la terna, y será con esta lista con la que irá a dialogar con la oposición para ver cuáles son los nombres con consenso, por lo que confía que entre hoy y mañana salga el nombre de nuevo presidente de la CNDH.



Entre los 10 nombres que respaldan Morena son: Michael Chamberlin Ruiz, exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH; Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), criticado por sus padrinos de boda; así como el exlíder magisterial de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa.



Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista Rosario Ibarra, quien recientemente recibió la Medalla Belisario Domínguez; la recién designada consejera consultiva de la CNDH, Rosy Laura Castellanos; Elizabeth Lara Rodríguez, a quien impulsa el sacerdote Alejandro Solalinde; José de Jesús Orozco Henríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Ricardo Bucio Mújica, actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); Juan Manuel Estrada Juárez, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014; Carlos Pérez Vázquez, socio director del Centro por un Recurso Efectivo, A.C. y profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM; y Rosalina Salinas Durán, segunda visitadora de la CDHDF.