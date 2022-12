Senador "rebelde" Rafael Espino rechaza a oposición y se queda en Morena

Rafael Espino de la Peña, senador de Morena, dijo que su voto en contra del Plan B de la reforma electoral no es motivo para que renuncie a su bancada.

En entrevista en el noticiero Por la mañana, de Ciro Gómez Leyva, y tras la invitación del Grupo Plural para unirse a sus filas, Espino de la Peña argumentó que los integrantes de dicha bancada son sus amigos y merecen su respeto, pero no aceptará su propuesta.

"Esta decisión en particular (su voto en contra) no creo que sea una razón para yo renunciar a un movimiento (Morena) en el que he luchado tanto tiempo".

Subrayó el senador Espino que por muchos años ha coincidido con los propósitos de la Cuarta Transformación y recordó que desde siempre he acompañado al presidente de la República en sus recorridos.

"En particular este voto, con estas reformas electorales, no estoy de acuerdo con la propuesta, pero yo seguiré colaborando (con Morena)", aseguró el senador.

Expresó que la bancada guinda no le reclamó su voto.

"No he tenido presiones de ninguna índole, fue un voto a conciencia, un voto individual y para mí no pudo haber sido de otra forma".

Cabe destacar que solo Rafael Espino y el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, votaron en contra el Plan B de la reforma electoral.



Rafael Espino, la oposición y Morena

Tras el voto del senador Rafael Espino, el Grupo Plural (GP) del Senado le extendió una invitación para sumarse a sus filas, e integrarse “a un espacio para mujeres y hombres libres y valientes”.

En una carta suscrita por el senador Germán Martínez Cázares, a nombre de sus compañeros de bancada, le remarca que en el GP no hay filias ni fobias con nadie y su único objetivo es cumplir con su tarea con libertad y dignidad, por el bien de México.

“Con respeto que es debido, a nombre de la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, y los senadores Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza Longoria y un servidor, queremos hacerle una sincera y atenta invitación a formar parte de nuestro Grupo Plural en el Senado mexicano.

“No tenemos condición alguna que imponer y como usted bien sabe nos caracterizamos por respetar el voto libre en las decisiones que adoptemos, nuestro límite es el honor y la decencia en la vida pública y el bien de México, que estamos seguros, usted garantiza con su trabajo.

Reiteramos que el Grupo Plural no tiene filias ni fobias con nadie. No promueve odios ni rencores contra nadie. Simplemente queremos cumplir nuestra tarea con libertad y dignidad”, expresan los legisladores del Grupo Plural, en esta carta que fue dirigida al senador Espino.

apr