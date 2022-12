Senado podría suprimir “guardaditos” de reforma electoral; partidos podrían utilizarlos en elecciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el Senado de la República se podría suprimir de la minuta de reforma electoral, el apartado que permite a los partidos políticos utilizar los remanentes para financiar elecciones subsecuentes.



“Hay que ver de qué se trata, porque me dijeron que ya no estaba. Puede ser que ahora en el Senado se quite, si va a ser hasta febrero, no le hace que nos lleve tiempo, porque todavía aplica para antes de la elección presidencial, tenemos tiempo”, señaló.

Abundó en que le tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver los casos de inconstitucionalidad que presente la oposición, en cuanto a las diversas modificaciones que se hicieron a las leyes electorales.

“El asunto de fondo se trató, se discutió, la gente de enteró de los intereses que predominan en cuanto al INE, y nosotros hicimos una propuesta que además va a corresponder a la Corte resolver”, afirmó.

Aseveró que su gobierno no reprimirá a nadie por presentar dichos recursos legales, y que la oposición “hasta por menos de eso, van a los jueces casi todos los días, están presentando denuncias, todos los días”.

“A la Corte van los opositores, porque es un derecho que ellos tienen, y como ellos están obcecados con que no se toque ni una coma de la legislación electoral, porque según ellos el INE es perfecto, no perfectible, es como el Castillo de la Pureza, entonces van a ir a la Corte a que nos rechacen la ley, a que la declaren inconstitucional”, dijo López Obrador en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Con información de Pedro Villa y Caña

