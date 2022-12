Senado, listo para aprobar "Plan B" de Reforma Electoral de AMLO: Morena

La bancada de Morena en el Senado se encuentra lista para recibir en los próximos y aprobar antes del 15 de diciembre el llamado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de reforma a leyes secundarias en materia electoral.

Aseveró el senador José Narro Céspedes, quien confió que la reforma a leyes secundarias se aprobará sin problemas en San Lázaro y “se pasará a la Cámara de Senadores. Y aquí estaremos listos para recibirla y para en la medida de lo posible buscar su aprobación también antes de que termine este periodo”.

En rueda de prensa, destacó que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo “en su última declaración que él ha cumplido con todo lo que le ha propuesto Morena y el Ejecutivo Federal; o sea, que él ha cumplido”.

“Yo entiendo que eso significa que él va cumplir, aunque inicialmente hubo una expresión de que esta reforma era una reforma retrógrada o una reforma regresiva, pues yo creo que no”, comentó.

El secretario de la Mesa Directiva, defendió la iniciativa presidencial al señala que “se propone quitarle el poder un poco a los partidos, que hoy tienen el monopolio de la política los partidos, y darle el poder a los ciudadanos. Eso es lo que se está proponiendo: que sean los ciudadanos los que decidan”.

“No nos parece que eso sea una propuesta regresiva, nos parece que es una propuesta que profundiza y fortalece la vida democrática”, argumentó.

Subrayó que no se desaparece al INE, no existe riesgo a la democracia. “Sí creo que necesitamos construir un nuevo sistema de partidos en donde la participación ciudadana sea la nutriente, sea la base fundamental, y no los recursos económicos que tienen los partidos para contratar empleados, que después se convierten en militantes, en dirigentes, en diputados, en senadores”.

Indicó que se busca adelgazar un órgano electoral que requirió mucho dinero. “Hoy se está planteando la urna electrónica, hoy se está planteando que los funcionarios de las casillas puedan ser más profesionalizados, durar dos elecciones o tres elecciones, no que en cada elección tengamos que estarlos cambiando, y rotando, y modificando”.

Narro, dijo que actualmente algunos partidos tienen más dinero que algunas secretarías, casi, de Estado. “Hoy necesitamos que los partidos tengan recursos, pero tengan modestamente recursos, porque también hay que recordarlo, hay que darnos cuenta que hay partidos que se han convertido una o varias familias en dueños de esos partidos”.

Con información de Víctor Gamboa

