Con 90 votos a favor, ninguna abstención y 22 en contra, el Senado aprobó en lo particular el dictamen que crea en la Constitución la figura de revocación de mandato y consulta popular.



Debido a que la minuta de origen sufrió cambios en un 90% al incluir las propuestas de la oposición conformada por el PAN, PRI, MC y PRD, el dictamen se regresó a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.



Durante la discusión y ante el rechazo del PAN de votarla a favor por no confiar en el presidente Andrés Manuel López Obrador, los panistas sostuvieron que se corre el riesgo de que Morena haga mal uso de la revocación de mandato.

Su excompañero de partido, Germán Martínez Cázares, les señaló que desde hace años Acción Nacional se debe a los ciudadanos y eran impulsores de la figura, por lo que mal hace en votar en contra.



“Desde que yo me acuerde, el PAN no le temía a los ciudadanos, estoy seguro que si hacemos un estudio, la revocación de mandato históricamente es un reclamo ciudadano del PAN. Sus reclamos vienen de una enfermedad que se llama ‘amlofobia’. Nosotros queremos que los gobernadores que no cumplen se vayan con la revocación de mandato. La revocación no es la Ley Bonilla”, expresó Germán Martínez.



Te compartimos más sobre la figura de #ConsultaPopular aprobada hoy en el Senado. pic.twitter.com/L6471mNti8 — Senado de México (@senadomexicano) October 16, 2019



El senador Gustavo Madero (PAN) dijo que la revocación que impulsa Morena y el Presidente no es un ejercicio democrático sino autoritario, porque se gobierna a la orden de una sola voz desde las mañaneras, porque Morena y López Obrador no son demócratas porque hacen consultas ilegales y a modo.



“AMLO tiene una imagen corporativa de México; no se presenta como gobierno de la República. Él es el gobierno de México, ni madres, es solo un Presidente que debe cumplir a las leyes.

“Andrés Manuel pretendía aparecer en la boleta de 2021, y cambiaron el dictamen porque necesitaban los votos de la oposición. Yo apoyaría esta reforma si fuera para el próximo mandato, pero está hecho al servicio de su gobierno”, externó el panista.



En defensa, la senadora de Morena, Lucía Trasviña, sostuvo que los del PAN vienen de la contrarrevolución y “son lo que quedan del espíritu fascista”, y por eso es que no están a favor de la revocación de mandato.

Aprovechó para culparlos de la crisis de inseguridad y de lavar dinero del narcotráfico para hacer sus campañas electorales; “no se hagan pendejos”, dijo.