No hay forma de indemnizar a policías inconformes con Guardia Nacional, insiste Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño reiteró que no hay posibilidad de indemnizar a los policías federal inconformes con la Guardia Nacional en virtud de que no han sido despedidos.

Esta tarde un grupo de agentes bloqueó Periférico Sur a la altura de la Torre Pedregal, una de las sedes de la Policía Federal, en vías de desaparición, para expresar su inconformidad con la GN.

A través de un video, el mando dejó en claro que sólo los elementos que así lo deseen pasarán a la Guardia Nacional y los que no, tienen hasta 11 opciones de readscripción, entre las que se encuentran el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares y la Comisión Nacional de Búsqueda.

“La posición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es que no hay absolutamente ningún despido, lo hemos dicho de manera reiterada".

“Pasarán a la Guardia Nacional aquellos que tengan interés en hacerlo, para aquellos que no sea su prioridad o su interés hay hasta 11 lugares u opciones de readscripción, consecuentemente no estamos despidiendo absolutamente a nadie y ya sea que pasen a la Guardia Nacional o que pasen a otros lugares de readscripción conservarán sus salario, prestaciones, sus grados absolutamente todo, no se está lastimando ninguno de sus derechos”, indicó.

Durazo Montaño pidió a los uniformados inconformes, “que son una parte mínima de la Policía Federal, que no lastimen los derechos de la ciudadanía, que no afecten vialidades, fueron ellos muchos años responsables de hacer prevalecer el Estado de Derecho”.

“A la ciudadanía, le pedimos su comprensión. Está una mesa de diálogo instalada de manera permanente, de tal manera que podamos afinar propuestas de solución”.

La #SSPC mantiene su apertura al diálogo con los policías federales inconformes con la transición voluntaria a Guardia Nacional. Llamamos a los inconformes a respetar los valores de la institución que representan y no afectar a terceros con bloqueos de vialidades: @AlfonsoDurazo pic.twitter.com/YEkVhfJJtK — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 6, 2019

rcr