Crisis de violencia, por modelo social excluyente: Durazo

"No nos hagamos", dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, señalar que la crisis de violencia e inseguridad que azota al país tiene su origen en el modelo social excluyente generador de pobreza, marginación, inequidad, como el que todavía padecemos pese a los muchos cambios que ha impulsado este gobierno, y el germen de la violencia".

Y advirtió: "Mientras más nos empeñemos en negar esta inaudible realidad más nos tardaremos en resolver la inseguridad que marca hoy a nuestro país".

Al inaugurar este lunes la Segunda Reunión Regional de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal de la Zona Centro, en la Ciudad de México, el funcionario aseguró que la nueva agenda de seguridad centra sus esfuerzos y recursos en atender las causas de la violencia.

"Pudiera decir no nos hagamos, pudiera complementar incluso la frase con un adjetivo más profundo, pero francamente no voy a concederle esa perla a los compañeros de los medios de comunicación, pero no nos hagamos la nueva agenda de seguridad centra sus esfuerzos y recursos en entender y atender las causas del fenómeno, así como en enfrentar y revertir la dinámicas violentas que son producto de la marginalidad y exclusión social", indicó.

Dijo que es momento de que todos los órdenes de gobierno asuman la responsabilidad en materia de seguridad.

En la inauguración estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crecencio Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda Durán; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomoro Martínez; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

cg