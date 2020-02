Causa en Común ve "graves anomalías" en registro de incidencia delictiva

La organización Causa en Común denunció “graves anomalías” en el registro de incidencia delictiva realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), principalmente en los delitos de feminicidio, secuestro y extorsión.

Según el análisis de la incidencia delictiva, que realiza mensualmente, existe un problema de sub-representación de delitos de alto impacto sin que el SESNSP haga aclaración alguna al respecto.

Entre las irregularidades detectadas, Causa en Común señaló que en el delito de homicidio se destaca una caída en el número de asesinatos entre enero de 2019 y enero de 2020, pero hay un aumento importante en el número de homicidios culposos como son los casos de Morelos (+88%), Jalisco (+60%), Chiapas (+50%) y Sinaloa (+21%).

Al respecto, la organización considera que esta situación puede deberse a que algunas procuradurías y fiscalías locales estarían reportando el homicidio intencional como culposo.

Respecto al feminicidio, la organización afirmó que estados como Tlaxcala, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas no reportaron feminicidios. En el caso de estas tres últimas entidades pasaron de reportar un feminicidio en diciembre, a no registrar ninguno en enero.

“Guerrero llama poderosamente la atención al no registrar ningún feminicidio ya que algunos reportes de prensa indican al menos 19 feminicidios en lo que va del año”, señaló la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.

Indicó que el análisis detectó que el mes pasado estados como Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango y Yucatán no registraron ningún secuestro.

En tanto, seis entidades redujeron en 100% sus registros de secuestros entre enero del año pasado y enero del presente. Se trata de Chiapas, Colima, Hidalgo, Nayarit, Sonora y Guerrero.

Resaltó nuevamente el caso de Guerrero que pasó de nueve casos a ninguno.

En lo referente a la extorsión, Causa en Común detectó que entidades como Chihuahua, Guanajuato, Nayarit y Yucatán no reportaron casos, y Chihuahua redujo en 100% sus indicadores de extorsiones al reportar dos víctimas de este delito en enero de 2019 y ninguna en el mismo mes de 2020.

Mientras que Chihuahua, Guanajuato y Yucatán pasaron de registrar dos víctimas de este delito en diciembre a no registrar ninguna en enero.

Para la organización dichas anomalías “pueden indicar que la ciudadanía no reporta los delitos por falta de confianza ante las autoridades, las instituciones no promueven la denuncia, las entidades no están informando crímenes de alto impacto (o los catalogan como delitos de menor gravedad) y/o probablemente manipulan las cifras de incidencia delictiva”.