Acuerdan 13 puntos con Policía Federal pero cierran oficinas con cadenas

El grupo de policías federales que exige ser indemnizado radicalizó esta noche su protesta al cerrar con cadenas varias oficinas del edificio central de la corporación.

Los inconformes esperaron que concluyera la reunión entre el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja y los otros representantes de los uniformados, encabezado por Juan Carlos Vázquez y Luis Ojeda, para cerrar las oficinas de la división Fuerzas Federales y de Seguridad Regional.

Los uniformados dirigidos por Mario Alberto rechazaron la minuta de acuerdos que alcanzaron autoridades y los otros representantes, debido a que en ninguno de los 13 puntos se abordaba la indemnización.

Por la tarde, el policía Mario Alberto ingresó a la reunión pero después de unas horas salió de la misma al no alcanzar un acuerdo sobre la indemnización.

La minuta con 13 puntos

Fue un grupo de representantes de policías federales inconformes y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) quienes acordaron una minuta con 13 puntos en la que se trabajará y dará seguimiento al traspaso de la corporación a la Guardia Nacional.

Mediante un comunicado, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que entre los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo destacan:

* Ningún integrante será despedido, ni se le solicitará su renuncia, razón por la cual mantendrán su empleo, sueldo, antigüedad y prestaciones.

* No continuará el pago de las cuotas diarias de apoyo, conocidas como operatividad.

* Las alternativas para reubicar al personal que no sea transferido a la Guardia Nacional, son Servicio de Protección Federal, Unidad de Medidas Cautelares, Dirección General de Seguridad Privada, Prevención y Readaptación Social, Instituto Nacional de Migración, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Coordinación Nacional Antisecuestro, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

* Las mesas de atención estarán instaladas a partir del 9 de julio en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal.

* Instalación de 42 oficinas de atención al Policía Federal, distribuidas en todo el país.

* Instalación de un módulo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en el Centro de Mando de la Policía Federal, para seguimiento, aclaración de dudas y respuestas a partir del 9 de julio del presente.

* Previa solicitud a esta mesa se tratará la posibilidad de un plan de retiro o en su caso una liquidación. Se acordó que dado que ningún integrante será despedido y que existen opciones para continuar en diversas instituciones del gobierno federal, dicha solicitud es legalmente inviable. Sin embargo quienes opten por renunciar tendrán derecho a recibir su finiquito, es decir, la parte proporcional del aguinaldo, prima vacacional y si se tuviera, retirar los ahorros que les correspondan.

* Los firmantes de la Policía Federal se comprometen a hacer un llamado a sus compañeros a no realizar bloqueos en las vías de comunicación, en calles, avenidas, carreteras y puentes de jurisdicción federal, ni a manifestarse o faltar a sus servicios, ni a tomar otras instalaciones de la institución o cualquier otra, con motivo de la transferencia de recursos de la Policía Federal a la Guardia Nacional.

* No habrá represalias contra los Integrantes de la Policía Federal que se inconforman, pero no se aceptará la afectación al servicio, ni faltas injustificadas.

* Que la Unidad de Asuntos Internos, el Órgano Interno de Control, el Consejo Federal de Desarrollo Policial no persiga, amedrente o instaure procedimientos en contra de los integrantes que manifestaron sus derechos, desde el 3 al 8 de julio del presente. Asimismo no se realicen descuentos por faltas durante ese periodo.

* Se brindarán facilidades para que los integrantes acudan a las oficinas de atención al Policía Federal, para recibir asesoría jurídica y orientación administrativa.

* Los integrantes de la Policía Federal de la mesa se comprometen a transmitir a sus compañeros la necesidad e importancia de que cumplan sus obligaciones laborales y legales correspondientes.

* Los integrantes de la Policía Federal de la mesa rechazan la presencia de gestores o representantes ajenos a la institución y se deslindan de los ataques a la Institución y a la legalidad.

El subsecretario Mejía Berdeja exhortó al personal a conducirse en apego a la legalidad al tiempo de sumarse por un frente común.