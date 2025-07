La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno sigue insistiendo en que Estados Unidos debe dar información sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada, al cumplirse este 25 de julio un año de su detención en Nuevo México.

En su conferencia de ayer, aseguró que está en disposición de colaborar con el gobierno de Donald Trump, pero depende del mismo.

“Seguimos insistiendo nosotros. Depende, obviamente, del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando la confianza mutua.

“Porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver con seguridad y otros temas, eso es una base fundamental del respeto a las soberanías y del acuerdo de coordinación y cooperación”, declaró la Mandataria federal.

Luego de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que Los Chapitos y La Mayiza se han debilitado en Sinaloa, Sheinbaum aseguró que la reducción del tráfico de fentanilo ha sido de 50% desde que llegó a la Presidencia.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se le preguntó si el debilitamiento de estos grupos de la delincuencia se ha traducido en la disminución del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

“La reducción de fentanilo desde octubre, que nosotros entramos, a la fecha, es de 50%, reconocido por las propias instituciones del gobierno de Estados Unidos. Se incauta más fentanilo en México y ya no cruza a Estados Unidos. ¿A partir de qué? Toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver en particular con este grupo delictivo, sino con distintas acciones que se están haciendo”, dijo al señalar que no sólo es fentanilo, sino también metanfetaminas”, expresó.

La Mandataria destacó que se han destruido mil 193 laboratorios de metanfetaminas, lo que ha implicado una afectación de alrededor de 43 mil millones de pesos al crimen organizado.

Apenas el 11 de julio, Sheinbaum insistió en que el gobierno estadounidense debe proporcionar la información sobre la detención en su territorio de El Mayo Zambada en julio de 2024, en beneficio de la relación entre ambos países. Dijo que el gobierno de México no defiende a ningún delincuente.

“Es muy importante que se dé la información por parte del Departamento de Justicia porque ellos, al abrir la investigación y las órdenes en Estados Unidos, pues tienen que tener toda la información. Entonces el fiscal [Alejandro Gertz Manero] está solicitando toda la información relacionada con este caso y la ha estado solicitando.

“Lo que queremos es la aclaración, no defendemos a ningún miembro de la delincuencia organizada, jamás; al contrario, hacemos nuestro trabajo para las detenciones que tengan que ser y la disminución de la violencia en nuestro país, pero tiene que quedar claro para beneficio de la relación, y además por lo que esto significó para Sinaloa, en particular”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.